«Ливерпуль» завоевал второй титул в нынешнем сезоне

Основное время финального матча Кубка Англии на «Уэмбли» закончилось нулевой ничьей, как и дополнительное время. Константинос Цимикас забил решающий пенальти и принес «Ливерпулю» второй трофей в сезоне.

27 февраля эти команды встречались в финале Кубка Английской лиги, где также успех праздновал «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» восьмой раз выиграли Кубок Англии.

Фото: Instagram/liverpoolfc

Для немецкого наставника «красных» Юргена Клоппа это шестой трофей с «Ливерпулем», а всего у него в карьере 11 титулов. Подопечные Клоппа становились чемпионами АПЛ (2020), Лиги чемпионов (2019), Суперкубка УЕФА (2019), клубного Чемпионата мира (2019) и Кубка Английской лиги (2022).

До прихода в «Ливерпуль» Юрген Клопп дважды побеждал в Бундеслиге и Суперкубке Германии и один раз – в Кубке Германии с дортмундской «Боруссией».

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