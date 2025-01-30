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Спорт

ПСВ нанес первое поражение "Ливерпулю" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Футбол Победа Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 10:31 Фото: Instagram/psv
Голландский футбольный клуб ПСВ победил "Ливерпуль" (3:2) в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Это поражение оказалось первым для "мерсисайдцев" в текущем сезоне данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Лидер общей таблицы Лиги чемпионов уступил голландскому коллективу, дважды ведя по ходу гостевого матча.

Счет в поединке открыл Коди Гакпо, удачно реализовав пенальти. Затем Йохан Бакайоко восстановил равновесие. Вскоре Харви Эллиотт снова вывел вперед "красных".

Еще до перерыва Исмаэль Сайбари второй раз сравнял результат. А в овертайме первого тайма хозяева поля забили еще один гол, Рикардо Пепи принес победу ПСВ – 3:2.

На исходе этой встречи "Ливерпуль" остался в меньшинстве, был удален 18-летний защитник Амара Налло, который отыграл на поле всего лишь несколько минут, выйдя на замену.

Несмотря на поражение, команда Арне Слота завершила общий этап Лиги чемпионов на первом месте с активом в 21 очко.

В свою очередь голландская дружина пробилась в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы с 14-го места, накопив 14 баллов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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