Какао, кофе и сок свеклы рекомендует пить нутрициолог для здоровья сердца

В интервью порталу «Москва 24» специалист отметил, что в кофе и какао содержится не только кофеин, но и достаточное количество калия и магния, эти микроэлементы помогают снижать артериальное давление, укрепляют сосуды.

Пить их нутрициолог советует утром. Также, по его словам, можно добавить в рацион зеленый чай, в котором содержатся соединения, делающие сосуды сердца более эластичными.

Кроме того, Мирошников рекомендует регулярно пить свежевыжатый сок свеклы.

Свекольный сок усилит ваше сердце в два раза. Дело в том, что свекла содержит оксид азота NO2, который расширяет сосуды и помогает сердцу дышать. Сердце от свекольного сока начинает дышать, – рассказал Мирошников.