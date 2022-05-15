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12:38 15.05.2022

Какао, кофе и сок свеклы рекомендует пить нутрициолог для здоровья сердца

напиток Фото: pixabay
Кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что напитки с высоким содержанием калия и магния способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и снижают артериальное давление, передает Zakon.kz.

В интервью порталу «Москва 24» специалист отметил, что в кофе и какао содержится не только кофеин, но и достаточное количество калия и магния, эти микроэлементы помогают снижать артериальное давление, укрепляют сосуды.

Пить их нутрициолог советует утром. Также, по его словам, можно добавить в рацион зеленый чай, в котором содержатся соединения, делающие сосуды сердца более эластичными.

Кроме того, Мирошников рекомендует регулярно пить свежевыжатый сок свеклы.

Свекольный сок усилит ваше сердце в два раза. Дело в том, что свекла содержит оксид азота NO2, который расширяет сосуды и помогает сердцу дышать. Сердце от свекольного сока начинает дышать, – рассказал Мирошников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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