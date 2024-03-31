Как томатный сок влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы

Биолог Ирина Лялина рассказала, что томатный сок помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", красный цвет томатов обусловлен природным красителем ликопином. Он обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения активными формами кислорода. Благодаря этому томатный сок способствует здоровью сердечно-сосудистой системы: повышает эластичность сосудов и снижает риск образования тромбов, уверена Лялина.

"Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растет при любой термической обработке (больше всего его в вяленых помидорах", – объяснила биолог.

По ее словам, томатный сок обладает желчегонным и противовоспалительным свойствами. В день можно выпивать до двух стаканов, но лучше выбрать напитки, которые не содержат соли, сахара и консервантов.

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