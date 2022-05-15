Учитель получил выговор за удушающий прием ученику в Павлодарской области

При проведении одной из спортивных игр преподаватель НВТП сделал замечание ученику 8 «Б» класса за то, что он не соблюдал правила игры. На замечание школьник отреагировал грубо и ударил по руке учителя, который в ответ взял за шею и потянул к себе ученика. Руководитель отдела образования Качирского района Жайнат Билялова

Сообщается, что администрация школы провели беседу с учеником в присутствии родителей, которые претензии к данному педагогу не выразили.

После совет по этике школы объявил строгий выговор директору Береговой школы Ибраевой К.К. Педагогу объявлено дисциплинарное взыскание – строгий выговор.