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Законодательство РК
12:18 15.05.2022

Учитель получил выговор за удушающий прием ученику в Павлодарской области

школа Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел 13 мая на общешкольном мероприятии «Туристический слет» с преподавателем НВТП Береговой СОШ. Таким образом учитель отреагировал на то, что ученик ударил его по руке, передает Zakon.kz.
При проведении одной из спортивных игр преподаватель НВТП сделал замечание ученику 8 «Б» класса за то, что он не соблюдал правила игры. На замечание школьник отреагировал грубо и ударил по руке учителя, который в ответ взял за шею и потянул к себе ученика.Руководитель отдела образования Качирского района Жайнат Билялова

Сообщается, что администрация школы провели беседу с учеником в присутствии родителей, которые претензии к данному педагогу не выразили.

После совет по этике школы объявил строгий выговор директору Береговой школы Ибраевой К.К. Педагогу объявлено дисциплинарное взыскание – строгий выговор.

Елена Беляева
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