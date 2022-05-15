Новак Джокович одержал 1000 побед в карьере

Первая ракетка мира стал пятым игроком в истории тенниса, который достиг данной отметки. Ранее этого успеха добивались: Рафаэль Надаль – 1050, Иван Лендл – 1068, Роджер Федерер – 1251 и Джимми Коннорс – 1274.

Победа над Руудом позволила Джоковичу выйти в финал Открытого чемпионата Италии четвертый год подряд и 12 раз в карьере.

Решающий матч в Риме будет его 55 финалом на «Мастерсах», и, если выиграет его, то это будет 38 титул для Джоковича. В финале его ждет грек Стефанос Циципас.