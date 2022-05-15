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14:00 15.05.2022

Новак Джокович одержал 1000 побед в карьере

Теннис Фото: Instagram/atptour
20-кратный чемпион турниров «Большего шлема» серб Новак Джокович достиг отметки в 1000 побед в теннисной карьере. Этой цифры он достиг, обыграв норвежца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме, – 6:4, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира стал пятым игроком в истории тенниса, который достиг данной отметки. Ранее этого успеха добивались: Рафаэль Надаль – 1050, Иван Лендл – 1068, Роджер Федерер – 1251 и Джимми Коннорс – 1274.

Победа над Руудом позволила Джоковичу выйти в финал Открытого чемпионата Италии четвертый год подряд и 12 раз в карьере.

Решающий матч в Риме будет его 55 финалом на «Мастерсах», и, если выиграет его, то это будет 38 титул для Джоковича. В финале его ждет грек Стефанос Циципас.

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