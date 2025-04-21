Новак Джокович рассказал о завершении карьеры

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24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", сербский теннисист Новак Джокович рассказал журналистам о завершении карьеры, сообщает Zakon.kz.

Его обращение состоялось на красной дорожке 25-й церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards в Мадриде (Испания).

"Я не знаю, сколько у меня осталось времени. Ты знаешь это сам? Я тоже понятия не имею", – сказал Джокович AS.

К слову, на церемонии он вручил награду победителю номинации "Спортсмен года", им стал двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский рекордсмен Арман Дюплантис.

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге.