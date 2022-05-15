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14:38 15.05.2022

Ушел за коровами и не вернулся: уснувшего на сеновале мальчика потеряли в ЗКО

собака Фото: Zakon.kz
Пятиклассник вышел из дома в селе Дарьинское района Байтерек поздно вечером, чтобы встретить коров, и исчез. Телефон с собой 12-летний мальчик не взял, передает Zakon.kz.

К поискам школьника, пишет портал «Мой город», были привлечены десятки людей – сотрудники Приурального отдела полиции, военнослужащие погранзаставы ПС ДКНБ и сотрудники пожарной части поселка Дарьинское.

В 5:00 мальчика нашли сотрудники полиции. Живой и невредимый. Он уснул на сеновале в сарае у себя дома, – рассказали в полиции.
Елена Беляева
Западно-Казахстанская область
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