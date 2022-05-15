Ушел за коровами и не вернулся: уснувшего на сеновале мальчика потеряли в ЗКО

К поискам школьника, пишет портал «Мой город», были привлечены десятки людей – сотрудники Приурального отдела полиции, военнослужащие погранзаставы ПС ДКНБ и сотрудники пожарной части поселка Дарьинское.

В 5:00 мальчика нашли сотрудники полиции. Живой и невредимый. Он уснул на сеновале в сарае у себя дома, – рассказали в полиции.