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59-летний пациент упал в шахту лифта в больнице ЗКО

пациент упал в шахту лифта в больнице ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 20:26 Фото: freepik
18 сентября в больнице поселка Байтерек Дарьинское района 59-летний пациент упал в шахту лифта, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", мужчину госпитализировали в больницу 16 сентября и готовили к операции по ампутации пальца на ноге. После падения в шахту лифта его перевели в многопрофильную больницу в Уральске. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали родственники пострадавшего.


"Виктора положили в районную больницу, чтобы прооперировать в отделении хирургии. Спустя два дня он спустился с другими пациентами покурить. Так как у него много сопутствующих заболеваний и астма, на обратном пути он решил подняться на этаж в палату на лифте. Открыл дверь лифта и шагнул в пропасть. Он упал в шахту. Там было темно. Сначала потерял сознание, а потом стал звать на помощь. Его вытащили, он остался живым – это просто чудо. Сразу же после происшествия ему сделали обезболивание, человек в форме сунул ему листок, чтобы он подписал, что не имеет претензий к больнице. Как так? Он был в шоковом состоянии", – рассказала родственница пострадавшего.

Как выяснилось, после падения в шахту пострадавший получил серьезные травмы – сломал обе ноги и руку, а также травмировал голову.

"Это не первый случай с пациентами в районной больнице. В больницу приходят родственники пациентов. В шахту лифта мог упасть, кто угодно. Повезли с одной болячкой, теперь ему предстоит долгая реабилитация. Без того, он инвалид третьей группы", – отметили родственники.

Родственники мужчины намерены судиться и наказать виновного в этой халатности.

Директор второй больницы района Байтерек Габитжан Ислямов объяснил произошедшее.

"Случай произошёл вечером. Дело в том, что пациент перед отбоем хотел выйти покурить на улицу. Медсестры ему отказали в этом, на что он настоятельно вышел вместе с другими пациентами. На обратном пути он решил подняться на третий этаж на грузовом лифте, который не предназначен для пациентов. Мы смотрели камеры видеонаблюдения, выяснилось, что до этого он поднимался в лифте со своим сыном. Там есть таблички, что это "грузовой лифт". Но люди, получается, не обратили на это внимания. После того, как он упал в шахту. Сразу же оказали ему оказали помощь и вызвали оперативную группу. Мужчина сказал, что к нам претензий не имеет", – сообщил директор больницы.

Директор заверил, что в любом случае они примут меры и выяснят, почему персонал больницы отпустили его на перекур.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют заменить старые лифты до середины февраля 2025 года.

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