Анна Данилина стартовала с победы на турнире в Марокко

Анна одолела японку Эно Шибахару - 6:2, 6:3, передает Olympic.kz.

Встреча продлилась один час и 23 минуты.

За выход в основную сетку турнира Анна сыграет против россиянки Екатерины Рейнгольд.

Далее не турнире казахстанская спортсменка сыграет и в парном разряде в дуэте с американкой Ингрид Нил.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!