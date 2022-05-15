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16:37 15.05.2022

Анна Данилина стартовала с победы на турнире в Марокко

Турнир в Марокко Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла первый матч квалификационного раунда одиночного разряда грунтового турнира в Марокко, сообщает Zakon.kz.

Анна одолела японку Эно Шибахару - 6:2, 6:3, передает Olympic.kz.

Встреча продлилась один час и 23 минуты.

За выход в основную сетку турнира Анна сыграет против россиянки Екатерины Рейнгольд.

Далее не турнире казахстанская спортсменка сыграет и в парном разряде в дуэте с американкой Ингрид Нил.

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