Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:56 15.05.2022

Голубев на супер тай-брейке проиграл полуфинал чемпионата Италии

Теннис Полуфинал Рим Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с аргентинцем Максимо Гонсалесом уступили на стадии полуфинала Открытого чемпионата Италии Джону Изнеру (США) и Диего Шварцману (Аргентина), сообщает Zakon.kz.

Упорный поединок завершился в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 9:11 в пользу Изнера и Шварцман, которые вышли в финал парного «Мастерса» в Риме. Американец Джон Изнер стал первым игроком в истории тенниса, который за один сезон дошел до финалов трех «Мастерсов» с тремя разными теннисистами. В Индиан-Уэллс он взял титул с Джеком Соком (США), в Майами – с Хубертом Хуркачем (Польша).

Теннис Самый высокий и низкий

Фото: Instagram/atptour

Джон Изнер – один из самых высоких теннисистов в АТР-Туре, его рост – 208 см. Диего Шварцман является одним из самых низкорослых игроков – 170 см.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Голубев Андрей Италия
Сняты аресты со счетов ТОО «Оператор РОП»
14.05.2022
Избран новый президент ОАЭ — им стал наследный принц Абу-Даби
14.05.2022
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Алматы
14.05.2022
Фархад Кыстаубаев завоевал «золото» на Сурдлимпийских играх
14.05.2022
Астрологи назвали четыре зодиакальные пары, которым противопоказано жить вместе
14.05.2022
Главная Топ LIVE Все