Голубев на супер тай-брейке проиграл полуфинал чемпионата Италии

Упорный поединок завершился в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 9:11 в пользу Изнера и Шварцман, которые вышли в финал парного «Мастерса» в Риме. Американец Джон Изнер стал первым игроком в истории тенниса, который за один сезон дошел до финалов трех «Мастерсов» с тремя разными теннисистами. В Индиан-Уэллс он взял титул с Джеком Соком (США), в Майами – с Хубертом Хуркачем (Польша).

Фото: Instagram/atptour

Джон Изнер – один из самых высоких теннисистов в АТР-Туре, его рост – 208 см. Диего Шварцман является одним из самых низкорослых игроков – 170 см.