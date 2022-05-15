12:56 15.05.2022
Голубев на супер тай-брейке проиграл полуфинал чемпионата Италии
Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с аргентинцем Максимо Гонсалесом уступили на стадии полуфинала Открытого чемпионата Италии Джону Изнеру (США) и Диего Шварцману (Аргентина), сообщает Zakon.kz.
Упорный поединок завершился в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 9:11 в пользу Изнера и Шварцман, которые вышли в финал парного «Мастерса» в Риме. Американец Джон Изнер стал первым игроком в истории тенниса, который за один сезон дошел до финалов трех «Мастерсов» с тремя разными теннисистами. В Индиан-Уэллс он взял титул с Джеком Соком (США), в Майами – с Хубертом Хуркачем (Польша).
Фото: Instagram/atptour
Джон Изнер – один из самых высоких теннисистов в АТР-Туре, его рост – 208 см. Диего Шварцман является одним из самых низкорослых игроков – 170 см.
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