Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу

В 1/8 финала ЧМ-2022 Жайна Шекербекова сумела сломить сопротивление японки Рити Киношиты. Казахстанке присудили победу раздельным решением судей - 3:2. Жайна стала пятой боксершой из Казахстана, которая выступит в четвертьфинале мирового первенства.

15 мая в дневной сессии на ринг Стамбула выйдет еще одна казахстанская спортсменка - Дина Жоламан. Она также попытается получить путевку в четвертьфинал ЧМ.

Новость по теме Еще две казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу

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