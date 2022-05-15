17:47 15.05.2022
Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал ЧМ по боксу
Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Жайна Шекербекова (52 кг) получила право выступить в 1/4 финала мирового первенства по боксу, который проходит в Стамбуле (Турция), сообщает Zakon.kz.
В 1/8 финала ЧМ-2022 Жайна Шекербекова сумела сломить сопротивление японки Рити Киношиты. Казахстанке присудили победу раздельным решением судей - 3:2. Жайна стала пятой боксершой из Казахстана, которая выступит в четвертьфинале мирового первенства.
15 мая в дневной сессии на ринг Стамбула выйдет еще одна казахстанская спортсменка - Дина Жоламан. Она также попытается получить путевку в четвертьфинал ЧМ.
Еще две казахстанки вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу
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