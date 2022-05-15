Улицу в столице Казахстана назовут в честь скончавшегося президента ОАЭ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня, 15 мая в Абу-Даби, чтобы выразить соболезнования в связи с смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

По словам пресс-секретаря президента, шейх всегда был настоящим другом Казахстана. Он всегда поддерживал инициативы и крупные проекты нашей страны в региональном и международном сообществе.

Так, шейх Халифа Зайед Аль Нахаян выделил 13 млн долларов на строительство школ в Нур-Султане, 25, 5 млн долларов на перинатальный центр в Шымкенте и 22 млн долларов на реконструкцию трассы Караганда — Нур-Султан.

Во время пандемии коронавируса Эмираты первыми оказали помощь Казахстану. В частности, отправили 100 тонн медицинских и защитных товаров, специальной одежды и другого снаряжения.

Руслан Желдибай напомнил, что при поддержке Шейха Халифы стремительно развивалось торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Эмиратами.

Так, в течение 2005-2021 годов общий объем прямых инвестиций из Эмиратов в Казахстан составил 2,6 млрд долларов. Сейчас в Казахстане работает 276 совместных предприятий с ОАЭ. Также в столице строится многофункциональный комплекс Абу-Даби Плаза стоимостью $1,6 млрд.

Как сказал Касым-Жомарт Кемелович, казахстанцы всегда будут помнить Шейха Халифу как мудрого лидера, выдающегося политика международного уровня, выдающегося государственного деятеля и исторического деятеля, внесшего большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай

Глава государства также поздравил новоизбранного Президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна и пожелал процветания его народу.

Следует отметить, что сегодня в Объединенные Арабские Эмираты прибудут и другие мировые лидеры, чтобы выразить соболезнования: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис и другие официальные лица.