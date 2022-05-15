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15:40 15.05.2022

Токаев выразил народу ОАЭ соболезнования в связи с кончиной президента страны

ОАЭ Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев прибыл в ОАЭ, чтобы выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, встреча лидеров состоялась во дворце «Каср Аль Мушриф» в Абу Даби.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.

Многие достижения Эмиратов, как внутри страны, так и на международном арене, связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества.Касым-Жомарт Токаев

ОАЭ

Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать.

ОАЭ

Фото: akorda.kz

В свою очередь президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана.

ОАЭ

Фото: akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан.

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался 13 мая.

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