Токаев выразил народу ОАЭ соболезнования в связи с кончиной президента страны

Как пишет Акорда, встреча лидеров состоялась во дворце «Каср Аль Мушриф» в Абу Даби.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.

Многие достижения Эмиратов, как внутри страны, так и на международном арене, связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать.

Фото: akorda.kz

В свою очередь президент ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана.

Фото: akorda.kz

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан.

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался 13 мая.