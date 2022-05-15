СМИ: Британия сможет провести Евровидение-2023 вместо Украины

Как пишет The Guardian, британцы могут принять песенный конкурс Евровидение в 2023 году вместо Украины, «учитывая ситуацию».

Хотя Великобритания заняла второе место, победа Украины все же дает проблеск надежды на проведение Евровидения впервые с 1998 года. Традиционно победитель шоу проводит его на следующий год, но, учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, Европейский вещательный союз может быть осторожен в планировании мероприятия через год в Киеве, – сказано в материале.

Высока вероятность, что хозяина конкурса в 2023 году выберут из стран «большой пятерки», которые делают наибольший вклад в казну «Евровидения».

Кроме Великобритании в эту группу входят Франция, Германия, Италия и Испания. В Мадриде уже заявили о готовности провести музыкальное состязание в 2023 году, если Киев не сможет этого сделать.

Победителем конкурса Евровидение-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Британский исполнитель Сэм Райдер занял второе место и лидировал по результатам голосования жюри.