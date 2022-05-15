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Законодательство РК
21:26 15.05.2022

Семилетняя девочка задохнулась в печи в Косшы

Девочка задохнулась в печи Фото: пресс-служба акимата Алматы
Трагедия произошла 14 мая. Телефонное сообщение о гибели девочки поступило в дежурную часть отдела полиции города от диспетчера станции скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в обеденное время малолетние девочки 2015 и 2014 года рождения во время игры залезли в печь. Дверь захлопнулась с обратной стороны, из-за чего дети не смогли выбраться.

В результате семилетняя девочка скончалась на месте. Восьмилетнюю госпитализировали в детскую городскую больницу города Нур-Султана с диагнозом «гипоксия тяжелой степени».

В пресс-службе ДП Акмолинской области отметили, что по факту произошедшего назначена экспертиза.

Константин Вноровский
Акмолинская область Косшы
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