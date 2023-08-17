В Косшы конфликт между мужчинами завершился ножевым ранением
Фото: Zakon.kz
15 августа в отдел полиции Косшы поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи. В городскую больницу столицы доставлен мужчина, с диагнозом "колото-резаная рана, не проникающее ранение мягких тканей поясничной области слева", сообщает Zakon.kz.
На место выехала следственно-оперативной группа.
"Было установлено, что до поступления в больницу, пострадавший распивал спиртные напитки со своими знакомыми. С одним из них произошла ссора, вследствие чего последний нанес потерпевшему ножевое ранение". Пресс-служба ДП Акмолинской области
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Как уточняется, полицейские задержали подозреваемого.
Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время по материалам досудебного производства проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия.
Ранее сообщалось, что ножевым ранением закончилась ссора в одном из дворов Кокшетау.
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