В Косшы конфликт между мужчинами завершился ножевым ранением

Фото: Zakon.kz

15 августа в отдел полиции Косшы поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи. В городскую больницу столицы доставлен мужчина, с диагнозом "колото-резаная рана, не проникающее ранение мягких тканей поясничной области слева", сообщает Zakon.kz.

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