Пропавшего военнослужащего разыскивают в Актау

Солдат срочной службы самовольно покинул маршрут патрулирования, говорится в распространенном сообщении РгК «Батыс».

Инцидент произошел 14 мая. Военнослужащий воинской части 6656, не прибыл на место сбора и убытие войсковых нарядов в воинскую часть.

Как передает Lada.kz, военнослужащий был одет в синюю форму Национальной гвардии РК с надписью «Ұлттық ұлан» и черные берцы.

Проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства случившегося выясняются. Рядовой Б. Адильбеков призван из ДДО города Актобе в июне 2021 года. Пресс-служба РгК «Батыс»