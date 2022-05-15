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Законодательство РК
23:36 15.05.2022

Пропавшего военнослужащего разыскивают в Актау

Солдат сбежал в Актау Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пропавшего солдата-срочника разыскивает в Актау, передает Zakon.kz.

Солдат срочной службы самовольно покинул маршрут патрулирования, говорится в распространенном сообщении РгК «Батыс».

Инцидент произошел 14 мая. Военнослужащий воинской части 6656, не прибыл на место сбора и убытие войсковых нарядов в воинскую часть.

Как передает Lada.kz, военнослужащий был одет в синюю форму Национальной гвардии РК с надписью «Ұлттық ұлан» и черные берцы.

Проводятся розыскные мероприятия. Обстоятельства случившегося выясняются. Рядовой Б. Адильбеков призван из ДДО города Актобе в июне 2021 года. Пресс-служба РгК «Батыс»

Константин Вноровский
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