Мужчина пропал при загадочных обстоятельствах в Актау

В Актау соседи и знакомые ищут мужчину, пропавшего неделю назад. Горожане забили тревогу после того, как он перестал появляться дома и отвечать на звонки, передает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, сообщение о пропаже 38-летнего Андрея Сотниченко появилось в социальных сетях. Как рассказали его знакомые, мужчина проживает один в 12-м микрорайоне. Соседи не видели его на протяжении недели, также их встревожили открытые настежь окна.



Поэтому были вызваны спасатели и сотрудники полиции. Квартиру открыли, но жильца внутри не обнаружили.

"Обычно видно, как он в магазин ходит, к нему приходят и уходят люди. А тут тишина больше недели, и окна раскрыты с двух сторон. Как будто он вышел на десять минут и оставил проветриться квартиру. Здесь у него нет родных, сестра проживает в Астрахани, она тоже беспокоится", – рассказала одна из его знакомых.

Фото: предоставили знакомые пропавшего

Пропавший мужчина имеет светлые волосы, рост около 170 см.

Граждане, которые располагают какой-либо информацией о его местоположении, могут обратиться по телефону +7 705 144 2541 (Юлия).

