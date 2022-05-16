Льготное автокредитование – с 16 мая банки начнут выдавать кредиты
Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусного парка в регионах Казахстана.
По данным МИИР, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
ставка вознаграждения – 4%;
сумма кредитования – не более 10 млн тенге;
срок финансирования – не более семи лет;
первоначальный взнос – от 0%;
стоимость транспортного средства – не превышает 15 млн тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.
В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.
Также предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заемщика не более одного раза в течение двухлетнего периода.
Для лизингополучателей по приобретению автобусов условия будут следующими:
ставка вознаграждения – 0,01%;
срок лизинга – до семи лет;
первоначальный взнос – от 0%.
13 мая первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что, по предварительным данным, кредиты на авто начнут выдавать с 16 мая.
По его словам, определены пять банков второго уровня для автокредитования населения, которые и ранее проводили эту программу.
Корреспондент Zakon.kz позвонил в несколько казахстанских банков с вопросом, возможно ли оформить льготный автокредит. Операторы ответили, что пока не получили установок от руководства по выдаче автокредитов по программе и их условиям.