Льготное автокредитование – с 16 мая банки начнут выдавать кредиты

Общая сумма финансирования составит порядка 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и порядка 30 млрд тенге для обновления автобусного парка в регионах Казахстана.

По данным МИИР, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

ставка вознаграждения – 4%;

сумма кредитования – не более 10 млн тенге;

срок финансирования – не более семи лет;

первоначальный взнос – от 0%;

стоимость транспортного средства – не превышает 15 млн тенге.

Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.

В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.

Также предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заемщика не более одного раза в течение двухлетнего периода.

Для лизингополучателей по приобретению автобусов условия будут следующими:

ставка вознаграждения – 0,01%;

срок лизинга – до семи лет;

первоначальный взнос – от 0%.

13 мая первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что, по предварительным данным, кредиты на авто начнут выдавать с 16 мая.

По его словам, определены пять банков второго уровня для автокредитования населения, которые и ранее проводили эту программу.

Корреспондент Zakon.kz позвонил в несколько казахстанских банков с вопросом, возможно ли оформить льготный автокредит. Операторы ответили, что пока не получили установок от руководства по выдаче автокредитов по программе и их условиям.