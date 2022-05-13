Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:12 13.05.2022

Льготное автокредитование: Роман Скляр рассказал, когда банки начнут выдавать кредиты

РК, льготное автокредитование, старт, дата, Роман Скляр Фото: freepik
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума рассказал, когда банки начнут выдавать автокредиты под 4% годовых, передает корреспондент Zakon.kz.
Вчера и сегодня банки проводят свои корпоративные процедуры, советы директоров. Фонд развития промышленности соответствующие договоры с ними заключил, вступил в договорные отношения. Они проведут свои корпоративные процедуры и, как обещают, с понедельника (16 мая. – Прим. ред.) начнут выдавать под 4% годовых.Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр

По его словам, определены пять банков второго уровня для автокредитования населения, которые и ранее проводили эту программу.

Напомним, в Казахстане хотят перезапустить программу льготного автокредитования.

23 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия новой программы и сообщил, что 100 млрд тенге со счетов «Жасыл Даму» будут переданы на льготные кредиты для покупки авто.

Новость по теме

Льготное автокредитование в Казахстане: озвучены подробности

17 марта в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уточнили, что до конца апреля планируется завершить все процедуры по программе льготного автокредитования.

Новость по теме

Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы

Мадина Мамырханова
Скляр Роман Казахстан
Курс доллара снизился на торгах на 7,6 тенге
12.05.2022
Последствия сильного наводнения оценили в Алматы
12.05.2022
Новые станции метро в Алматы откроют в июне
12.05.2022
Снижение пенсионного возраста готовы обсудить в правительстве Казахстана
12.05.2022
Суд отказался прекратить уголовное дело в отношении Биртанова и Абишева
12.05.2022
Главная Топ LIVE Все