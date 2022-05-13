11:12 13.05.2022
Льготное автокредитование: Роман Скляр рассказал, когда банки начнут выдавать кредиты
Фото: freepik
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в кулуарах нефтегазового форума рассказал, когда банки начнут выдавать автокредиты под 4% годовых, передает корреспондент Zakon.kz.
Вчера и сегодня банки проводят свои корпоративные процедуры, советы директоров. Фонд развития промышленности соответствующие договоры с ними заключил, вступил в договорные отношения. Они проведут свои корпоративные процедуры и, как обещают, с понедельника (16 мая. – Прим. ред.) начнут выдавать под 4% годовых.Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр
По его словам, определены пять банков второго уровня для автокредитования населения, которые и ранее проводили эту программу.
Напомним, в Казахстане хотят перезапустить программу льготного автокредитования.
23 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр озвучил условия новой программы и сообщил, что 100 млрд тенге со счетов «Жасыл Даму» будут переданы на льготные кредиты для покупки авто.
Льготное автокредитование в Казахстане: озвучены подробности
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17 марта в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана уточнили, что до конца апреля планируется завершить все процедуры по программе льготного автокредитования.