Художник из провинции Хэбэй на востоке Китая занимается резьбой по меди

Стоит отметить, что самая ранняя бронзовая гравюра возникла с 770 года до н.э. по 221 год до н.э. и использовалась для записи истории обществ, культуры, важных событий и биографий людей того времени.

Фото: посольство Китая в РК

11 ноября 2014 года Государственный совет КНР одобрил включение резьбы по меди в четвертую группу национального списка нематериального культурного наследия.

Фото: посольство Китая в РК

Фото: посольство Китая в РК

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