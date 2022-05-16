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Законодательство РК
10:28 16.05.2022

Художник из провинции Хэбэй на востоке Китая занимается резьбой по меди

изделия из меди Фото: Посольство Китая в РК
В мастерской в районе Таочэн города Хэншуй провинции Хэбэй художник Сун Гочжу усердно работает за своим столом — он изготавливает изделия из меди.

Стоит отметить, что самая ранняя бронзовая гравюра возникла с 770 года до н.э. по 221 год до н.э. и использовалась для записи истории обществ, культуры, важных событий и биографий людей того времени.

художник, медь, творчество

Фото: посольство Китая в РК

11 ноября 2014 года Государственный совет КНР одобрил включение резьбы по меди в четвертую группу национального списка нематериального культурного наследия.

творчество, медь, Китай

Фото: посольство Китая в РК

Китай, творчество

Фото: посольство Китая в РК

Партнерский материал

Анастасия Московчук
Китай
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