10:28 16.05.2022
Художник из провинции Хэбэй на востоке Китая занимается резьбой по меди
Фото: Посольство Китая в РК
В мастерской в районе Таочэн города Хэншуй провинции Хэбэй художник Сун Гочжу усердно работает за своим столом — он изготавливает изделия из меди.
Стоит отметить, что самая ранняя бронзовая гравюра возникла с 770 года до н.э. по 221 год до н.э. и использовалась для записи истории обществ, культуры, важных событий и биографий людей того времени.
Фото: посольство Китая в РК
11 ноября 2014 года Государственный совет КНР одобрил включение резьбы по меди в четвертую группу национального списка нематериального культурного наследия.
Фото: посольство Китая в РК
Фото: посольство Китая в РК
Партнерский материал