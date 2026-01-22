8,5 млн тенге штрафов: прокуратура Акмолинской области обратилась к охотникам и рыболовам

Прокуратура Акмолинской области провела разъяснительную работу среди охотников и рыболовов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, особое внимание уделено вопросам законности охоты и рыболовства, недопущению браконьерства и соблюдения природоохранного законодательства.





"В 2025 году за нарушения правил охоты и рыболовства к административной ответственности привлечено порядка 400 лиц, которым назначены административные штрафы на общую сумму 8,5 млн тенге. В единый реестр досудебных расследований зарегистрировано 11 уголовных дел", – говорится в сообщении.

Прокуратура призывает охотников и рыболовов строго соблюдать требования закона и бережно относиться к природным ресурсам.