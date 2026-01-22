#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
506.7
593.14
6.53
Пресс-релизы

8,5 млн тенге штрафов: прокуратура Акмолинской области обратилась к охотникам и рыболовам

прокуратура обратилась к рыболовам, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 19:32 Фото: прокуратура Акмолинской области
Прокуратура Акмолинской области провела разъяснительную работу среди охотников и рыболовов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, особое внимание уделено вопросам законности охоты и рыболовства, недопущению браконьерства и соблюдения природоохранного законодательства.


"В 2025 году за нарушения правил охоты и рыболовства к административной ответственности привлечено порядка 400 лиц, которым назначены административные штрафы на общую сумму 8,5 млн тенге. В единый реестр досудебных расследований зарегистрировано 11 уголовных дел", – говорится в сообщении.

Прокуратура призывает охотников и рыболовов строго соблюдать требования закона и бережно относиться к природным ресурсам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Из-за непогоды в двух регионах Казахстана ввели ограничения на трассах
19:35, Сегодня
Из-за непогоды в двух регионах Казахстана ввели ограничения на трассах
Бухгалтер из Акмолинской области смогла ненадолго обогатиться на 6 млн
10:15, 12 сентября 2024
Бухгалтер из Акмолинской области смогла ненадолго обогатиться на 6 млн
Приехавшим в Акмолинскую область медикам остродефицитных специальностей выплатят подъемные в 8,5 млн тенге
16:15, 17 апреля 2025
Приехавшим в Акмолинскую область медикам остродефицитных специальностей выплатят подъемные в 8,5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: