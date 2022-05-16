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10:54 16.05.2022

Гонщик «Астаны» стал призером «Тура Венгрии»

Велоспорт Батистелла Третье место Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Итальянский велогонщик Astana Qazaqstan Team Самуэле Баттистелла занял третье место в генеральной классификации «Тура Венгрии – 2022», сообщает Zakon.kz.

На призовой подиум итальянец поднялся после заключительного пятого этапа шоссейной велогонки «Тур Венгрии», который проходил по маршруту Мишкольц — гора Кекеш протяженностью в 183,7 км. Пятый этап выиграл Антонио Тибери из Италии, вслед за ним к финишу приехали Эдди Данбар и Оскар Родригес. Казахстанский представитель Самуэле Баттистелла пересек финишную черту четвертым, что позволило ему в итоге стать третьим в «генерале».

Велоспорт Подиум Тур Венгрии

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Необходимо отметить, что в этой велогонке участвовал Алексей Луценко, для которого это первый старт после операции. Лидер казахстанского коллектива закончил выступление по дорогам Венгрии на итоговом 37-м месте.

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