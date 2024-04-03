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Гонщик "Астаны" вошел в тройку призеров Тура Страны Басков

Велоспорт Астана 2 Место Тур Басков, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 11:22 Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Итальянец Самуэле Баттистелла из велокоманды Astana Qazaqstan Team занял второе место на подиуме второго этапа Тура Страны Басков, который финишировал в городе Канбо, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы казахстанской велокоманды, данный этап завершился групповым спринтом из 40 гонщиков. Представитель "Астаны" Баттистелла провел хороший спринт, но этого оказалось недостаточно для победы.

Он пересек финишную черту вторым, пропустив вперед себя француза Поля Лапейру. На третьей строчке оказался бельгиец Луис Верваке.

"Чувствовал себя достаточно хорошо, да и в целом в последние дни, поэтому у меня была мотивация бороться за высокие места на этом этапе. Финальный спринт был довольно хаотичным и нервным, и в какой-то момент оказался заблокированным. Пришлось искать путь вперед, немного упустил нужный момент для открытия спринта. В итоге мне досталось второе место. Однако чувствую, что моя форма улучшается, есть мотивация и желание бороться за что-то хорошее на следующих этапах. Посмотрим, как будут развиваться события".Самуэле Баттистелла

По итогам второго этапа Тура Страны Басков Баттистелла поднялся на 26-е место в общем зачете. Гонщик "Астаны" уступает 46 секунд лидеру генеральной классификации – словенцу Примошу Рогличу.

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Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Между тем Astana Qazaqstan сообщила, что из-за болезни и последующего периода восстановления программа гонок знаменитого Марка Кэвендиша была изменена. 38-летний британский спринтер "Астаны" не примет участие в классике Scheldeprijs, которую выигрывал трижды в карьере, а в прошлом году занял третье место.

Ожидается, что Марк Кэвендиш вернется в гонки 21 апреля на Туре Турции, где за карьеру одержал 11 побед.

У Astana Qazaqstan Team пока одна победа в 2024 году. 8 февраля представитель команды Astana Qazaqstan Team Харольд Техада выиграл второй этап Тура Колумбии.

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