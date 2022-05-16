Андрей Голубев приблизился к Топ-20 мирового парного рейтинга

Данное улучшение рейтинговых позиций у Андрея Голубева случилось благодаря выходу в полуфинал крупного турнира на кортах Рима. Другие казахстанские теннисисты особо не проявили себя на прошедшей неделе.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в личной категории не может пока похвалиться серьезными результатами, проигрывая стартовые поединки на всех грунтовых турнирах в начале сезона. В очередной раз Бублик не смог выйти во второй круг турнира в Женеве, уступив поляку Камилу Майхржаку – 1:6, 7:6, 3:6.

Тем временем лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина стартовала с победы в Марокко. На турнире Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem спортсменка в дуэте с американкой Ингрид Нил обыграли пару Ясмин Каббай (Марокко) / Екатерина Казионова (Россия) – 6:1, 6:2.

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