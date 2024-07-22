Казахстанский теннисист "взлетел" в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик опустился с 24-го места на 25-е, Александр Шевченко потерял две позиции, расположившись на 58-й строчке. Тимофей Скатов существенно улучшил свое положение: благодаря успешному выступлению на турнире АТР-250 в Бостаде (Швеция) он поднялся на 185-е место, тогда как ранее располагался на 38 строчек ниже. Самое высокое его место в карьере было 123-е.

16-летний Амир Омарханов, благодаря выходу во второй круг "Челленджера" в Астане, набрал первые четыре очка в рейтинге АТР и теперь занимает 1349-е место.

В парном разряде Александр Недовесов сохраняет за собой 54-е место.

Рейтинг АТР от 22 июля:



1. Янник Синнер (Италия) – 9570 очков.

2. Новак Джокович (Сербия) – 8460.

3. Карлос Алькарас (Испания) – 8130.

4. Александр Зверев (Германия) – 7295.

5. Даниил Медведев (Россия) – 6525.

6. Алекс де Минор (Австралия) – 4185.

7. Хуберт Хуркач (Польша) – 4105.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

8 (+1). Каспер Рууд (Норвегия) – 3925.

9 (-1). Андрей Рублёв (Россия) – 3830.

10. Григор Димитров (Болгария) – 3770…

25 (-1). Александр Бублик (Казахстан) – 1650...

58 (-2). Александр Шевченко (Казахстан) – 885...

132 (+3). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 469...

153. (+7). Денис Евсеев (Казахстан) – 403...

185 (+38). Тимофей Скатов (Казахстан) – 322...

187 (-1). Дмитрий Попко (Казахстан) – 320...

204 (-3). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 294.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Полный рейтинг АТР можно посмотреть здесь.

Ранее стало известно, что Александр Шевченко (58 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде.