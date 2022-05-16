13:23 16.05.2022
Экстрасенс Бахыт Жуматова рассказала, как противостоять гипнозу
Фото: pexels
Как обезопасить себя от чар гипноза, не отдать все свои сбережения и ценные вещи — об этом Zakon.kz рассказала участница шоу «Битва экстрасенсов», казахстанская ясновидящая Бахыт Жуматова.
Все знают, что мошенники используют силу гипноза не во благо, а с целью наживы. Такие люди обладают сильным воздействием на других.Бахыт Жуматова
Самое главное, по словам экстрасенса, при встрече с таким человеком — не смотреть ему в глаза.
То же самое относится и к людям, просящим милостыню, так называемым попрошайкам. Обычно они находятся возле мечетей и церквей.Бахыт Жуматова
Бахыт Жуматова советует быть бдительными и обращать особое внимание на настораживающие моменты в поведении.
Важно отводить в сторону глаза, сохранять спокойствие, хладнокровие, стараться не заводить беседу с подозрительными людьми.
Желательно и вовсе воздержаться от разговора. Эти люди несут в себе негативное воздействие с целью похитить у вас не только ценные вещи, но и вашу энергию. Это намного страшнее.Бахыт Жуматова
Для оберега от «нечистого глаза», как советует ясновидящая, желательно при себе иметь своего рода символы защиты в виде нательного креста или тумара.
По словам Бахыт Жуматовой, не стоит обращать внимание на голосовые уловки. К примеру, гадалки любят «лить в уши» сладкие речи, говоря приятные вещи в виде комплиментов.
Еще не лишним будет при контакте с таким подозрительным человеком «скрутить фигу», эта комбинация поможет отвлечь от вас беду, – заключила Бахыт Жуматова.