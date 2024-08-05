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Медийный экстрасенс рассказала, как настроить себя на удачу

Экстрасенс дала прогнозы, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 06:32 Фото: Instagram/viktoriaraidos
Победительница шоу "Битва экстрасенсов", таролог и оккультист Виктория Райдос рассказала своим подписчикам, как настроить себя на удачу, сообщает Zakon.kz.

"Твоя задача – сосредоточиться и не принимать опрометчивых решений, сохраняя позитивный настрой. Сейчас очень важно уделить внимание тем задачам, которые для тебя в приоритете, отложив все второстепенное на потом. В этом случае обстоятельства сложатся в твою пользу. Кроме того, обрати внимание на безопасность своего дома, здесь тоже нельзя допускать беспечности и ждать, что все решится как-то и само собой".Участница шоу "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос

По словам экстрасенса, в ближайшее время нужно с осторожностью принимать новое в свою жизнь: людей, предложения, проекты, увлечения. Если интуиция подсказывает, что новое безопасно, то можно действовать. Если есть сомнения, то лучше повременить с переменами. ⠀

Ранее Виктория Райдос дала совет на остаток лета одному из знаков зодиака.

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