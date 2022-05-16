Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:18 16.05.2022

Взрывы в Арыси: еще 48 бизнесменам выплатят компенсации

Арысь, боеприпасы, склад, взрывы, бизнес, компенсация Фото: скриншот видео
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил акимату Туркестанской области решить проблему с выплатами компенсаций 48 предпринимателям, чей бизнес пострадал от взрывов в Арыси 24 июня 2019 года, передает Zakon.kz.

Напомним, три года назад в результате взрывов на складах боеприпасов воинской части в Арыси (Туркестанская область) пострадали 464 бизнес-объекта. Возмещение ущерба для пострадавших предпринимателей производилось через специальный благотворительный счет, открытый общественным объединением «Менің Атамекенім» (проект «Бизнес помогает Бизнесу»).

По данным Нацпалаты предпринимателей, сумма благотворительных средств составила 3,1 млрд тенге, в том числе 90 млн тенге были собраны в рамках проекта «Менің Арысым» от субъектов малого и среднего бизнеса.

Собранные средства выплачены пострадавшим 416 объектам. Таким образом, протокольное поручение о проведении реконструкции более 300 коммерческих объектов в Арыси было выполнено.Пресс-служба НПП «Атамекен»

Местные администрации также получили списки 48 объектов, оставшихся без выплат.

НПП «Атамекен» неоднократно поднимала вопрос о выплате компенсаций оставшимся 48 субъектам бизнеса. В 2021 году были проведены встречи с представителями центрального государственного органа, местного исполнительного органа. В Министерство национальной экономики направлен ряд предложений по восстановлению, возмещению ущерба коммерческим объектам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Пакет предложений был поддержан.Пресс-служба НПП «Атамекен»

Акимату Туркестанской области было дано поручение проработать вопрос с выплатой компенсации 48 объектам из внебюджетных средств.

Динара Халдарова
Скляр Роман Арысь Туркестанская область
Улицу в столице Казахстана назовут в честь скончавшегося президента ОАЭ
15.05.2022
Пропавшая после селя в Текели девочка найдена погибшей
15.05.2022
В Минтруда РК опровергли информацию о выплатах пособий ко Дню защиты детей
15.05.2022
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
15.05.2022
Токаев выразил народу ОАЭ соболезнования в связи с кончиной президента страны
15.05.2022
Главная Топ LIVE Все