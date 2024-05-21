До конца мая жителям Кульсары выплатят компенсации за погибший от паводков скот

Кульсаринцам, чей скот пострадал при паводках, выплатят компенсации до конца мая 2024 года, передает Zakon.kz.

Всего в отдел предпринимательства и сельского хозяйства поступило 101 заявление от жителей, сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

Всего при паводках в Жылыойском районе пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота.



В их числе:



93 голов КРС;

⁠697 голов МРС;

⁠55 голов лошадей;

⁠31 голов верблюдов;

⁠532 голов домашней птицы.

Отметим, что начиная с 20 мая 2024 года первым 23 владельцам погибших животных была выплачена компенсация на общую сумму 25,6 млн тенге.



"Оставшимся 78 жителям, чей скот пострадал при паводках, денежные компенсации будут выплачены до конца текущего месяца. Общая сумма выплат составляет 93,7 млн тенге". Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нуртас Куатбаев

Ранее жители Кульсары рассказали, устраивает ли их сумма компенсации ущерба от паводков.