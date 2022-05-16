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12:09 16.05.2022

В Бразилии состоялся бой спортсменов на инвалидных колясках

Бой ММА Инвалиды Фото: pexels
В Бразилии прошел поединок спортсменов с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. Бойцы дрались руками в MMA-перчатках, сообщает Zakon.kz.

В одном из штатов Бразилии состоялся бой между двумя спортсменами, которых находились в инвалидных колясках. Поединок проходил в клетке и по всем правилам смешанных единоборств, дрались соперники исключительно на руках.

Как утверждают организаторы, они устроили этот бой не только ради интереса и зрелища, но и для того, чтобы показать, что серьезная инвалидность для человека — это еще не приговор.

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Куандык Шынасилов
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