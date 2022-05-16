В Бразилии состоялся бой спортсменов на инвалидных колясках

В одном из штатов Бразилии состоялся бой между двумя спортсменами, которых находились в инвалидных колясках. Поединок проходил в клетке и по всем правилам смешанных единоборств, дрались соперники исключительно на руках.

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Как утверждают организаторы, они устроили этот бой не только ради интереса и зрелища, но и для того, чтобы показать, что серьезная инвалидность для человека — это еще не приговор.

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