12:09 16.05.2022
В Бразилии состоялся бой спортсменов на инвалидных колясках
Фото: pexels
В Бразилии прошел поединок спортсменов с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. Бойцы дрались руками в MMA-перчатках, сообщает Zakon.kz.
В одном из штатов Бразилии состоялся бой между двумя спортсменами, которых находились в инвалидных колясках. Поединок проходил в клетке и по всем правилам смешанных единоборств, дрались соперники исключительно на руках.
— Barrele la pierna (@Barrelelapierna) May 15, 2022
Se termina otro hermoso dia de peleas y yo no puedo dejar de pensar en esto https://t.co/m1WwJcMuPQ
Как утверждают организаторы, они устроили этот бой не только ради интереса и зрелища, но и для того, чтобы показать, что серьезная инвалидность для человека — это еще не приговор.
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