Казахстанские дзюдоисты и пловцы продолжат тренировки с новыми наставниками

О кадровом усилении в тренерских штабах сборных страны по дзюдо и плаванию рассказал председатель Комитета по делам спорта и физкультуры РК Самат Ергалиев.

Наш олимпийский чемпион пловец Дмитрий Баландин говорил, что ему предложений поступило очень много – из Америки, из Европы, но он, как патриот своей страны, решил остаться на Родине, в национальной сборной, и совместно с главным тренером работать, помогать ему. Это очень хорошо, я обрадовался такому его решению, всем ставлю его в пример. Самат Ергалиев

Глава комитета уверен, что знаменитым спортсменам после завершения спортивной карьеры необходимо, как минимум, два следующих олимпийских цикла поработать тренером.

Если у него не получится, он скажет, что как спортсмен состоялся, но как тренер - не получилось, ничего страшного, но своим опытом было бы хорошо в любом случае поделиться. Если не тренером, то на административную работу пойти. Самат Ергалиев

Что касается дзюдо, то казахстанскую команду ждет встреча с опытным зарубежным наставником.

По дзюдо мы планируем, что приедет тренер, который тренирует дзюдо сборную команду Франции. Мы его приглашаем, он уже в июне должен сюда приехать, будет помогать тренировать нашу национальную сборную команду по дзюдо. Самат Ергалиев

В связи с тем, что Азиатские игры и Универсиада, намеченные на 2022 год, были перенесены, дзюдоисты, как и другие спортсмены, ждут новый календарь соревнований.

Думаю, что перенос Азиады и Универсиады отрицательно не повлияет на подготовку наших спортсменов. Азиатская федерация дзюдо ищет, кто будет проводить Чемпионат Азии, и могут быть корректировки по срокам. И.о. президента Федерации дзюдо РК Асхат Житкеев

На минувших выходных в Алматы прошел Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи, посвященный памяти Бекета Махмутова. Юные дзюдоисты 2005-2006 годов рождения и молодые спортсмены 2002-2004 годов рождения из шести стран разыграли рейтинговые очки.

В преддверии турнира прошел международный семинар для судей по дзюдо с участием представителей Международной федерации дзюдо (IJF). От Казахстана были четыре судьи, которые сдавали экзамены, другие наши рефери - просто участвовали. В Казахстане есть судьи, готовые для работы на крупнейших международных стартах, у всех есть шанс, так как IJF сама номинирует на каждый турнир, где судьи набирают рейтинг. И рефери с наилучшим попадают на Чемпионаты мира и Олимпиады. Асхат Житкеев

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