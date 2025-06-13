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Спорт

Дмитрий Баландин избран генеральным секретарем Федерации водных видов спорта РК

Дмитрий Баландин, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 17:20 Фото: Telegram/olympickz
Федерация водных видов спорта Казахстана назначила нового генерального секретаря. Им стал олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального Олимпийского комитета, кандидатуру Баландина единогласно поддержали участники Конференции после заявления о досрочном прекращении полномочий предыдущего генерального секретаря Сергея Дроздова.

"Назначение Дмитрия Баландина – это не только признание его выдающихся спортивных достижений, но и шаг к обновлению и институциональному укреплению Федерации. Мы уверены, что его профессионализм и авторитет станут важным ресурсом для всей водной спортивной отрасли страны". президент Федерации Нурлан Жакупов.

Дмитрий Баландин – казахстанский пловец, олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 200 метров брассом, трехкратный чемпион Азиатских игр 2014 года, победитель Универсиады 2015 года. Рекордсмен Казахстана на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (2016).

Также он первый в истории представитель Казахстана по плаванию, выигравший олимпийское золото.

С 2021 года Баландин активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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