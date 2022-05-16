Новак Джокович выиграл первый турнир в сезоне

В Риме Джокович победил в шестой раз, а всего в карьере у него стало 87 титулов, из них 38 раз он побеждал на «Мастерсах». Теперь у сербского теннисиста на два титула больше, чем у Рафаэля Надаля (36).

Вчера и два дня назад я играл отлично. Последние несколько недель я набирал форму. Как и в прошлые годы, я знал, что лучшую игру на грунте начинаю показывать примерно во время Рима. Это хороший момент, чтобы выиграть титул перед «Ролан Гаррос». Эта неделя была идеальной. Новак Джокович

Надо отметить, что Джокович выиграл титул в Риме, не проиграв ни одного сета. В последний раз такой результат показал британец Энди Маррей в 2016 году.

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