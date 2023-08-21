Новак Джокович: Один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после финального матча "Мастерса" в Цинциннати, где он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), сообщает Zakon.kz.

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Второй номер мирового рейтинга признался, что для него это был один из самых тяжелых и интересных матчей в карьере. После победы, Джокович разорвал на себе футболку. Такие эмоции оправданы – сербский теннисист был на волоске от поражения. Во втором сете Джокович отыграл матчбол Алькараса на тай-брейке. В третьем он упустил уже два своих матчбола при счете 5:3, потом еще два при счете 5:4, но в итоге выиграл с пятого матчбола на тай-брейке. Таким образом, Новак сравнял счет в очном противостоянии – 2:2.

Один из самых тяжелых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал "Большого шлема". И я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке. Это было бы здорово. Для зрителей. Возможно, не для меня. Новак Джокович

Испанский теннисист тоже не смог сдержать эмоций после поражения. Карлос Алькарас заплакал, сев на скамейку, ведь он был так близок к победе, но упустил свой матчбол во втором сете на тай-брейке. На церемонии награждения лучший теннисист планеты обратился к Джоковичу.

Потрясающе играть против тебя, делить с тобой площадку, учиться у тебя. Я многому научился у такого чемпиона, как ты. Поздравляю вас и вашу команду. Карлос Алькарас

Ранее был представлен видеообзор финальной встречи мужского турнира "Мастерса" в США.