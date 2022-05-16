Скоро лето — правила безопасного поведения на воде

Если смотреть статистику последних лет, то в 2020-2021 годах в Казахстане утонули 857 человек, из них 248 — дети. На сегодняшний день из-за несоблюдения правил безопасности на воде утонули 25 человек, из них трое детей. Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков

По словам Сыздыкова, утонувшего активно ищут первые трое суток, далее, если его за это время не найдут, в течение семи дней продолжаются пассивные поиски, и еще в течение трех дней — наблюдение.

На сегодняшний день в стране определены 490 разрешенных мест для купания, из них 187 коммунальных и 287 частных пляжей. Их количество будет увеличиваться. По 16 местам проводится работа по закреплению за конкретными владельцами. В Казахстане более 50 тыс. водоемов, используемых гражданами для купания и отдыха. Спасательными подразделениями МЧС контролируются 125 участков наиболее часто используемых гражданами водоемов, где круглосуточно несут службу более 490 спасателей. В текущем году будут выставлены 45 мобильных спасательных постов МЧС. Бауыржан Сыздыков

В этой связи глава Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК напомнил простые правила безопасности на водоемах:

запрещено купание в неустановленных местах;

нельзя нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой;

не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матрасе или камере;

нельзя заплывать за буйки;

запрещено распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

нельзя подплывать к катерам и моторным лодкам;

нельзя оставлять детей без присмотра.

Спикер отметил, что купание в неразрешенных местах влечет административный штраф согласно ст. 364 КоАП РК, а нарушителям правил общего водопользования будет вынесено предупреждение.