Скоро лето — правила безопасного поведения на воде
Если смотреть статистику последних лет, то в 2020-2021 годах в Казахстане утонули 857 человек, из них 248 — дети. На сегодняшний день из-за несоблюдения правил безопасности на воде утонули 25 человек, из них трое детей. Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков
По словам Сыздыкова, утонувшего активно ищут первые трое суток, далее, если его за это время не найдут, в течение семи дней продолжаются пассивные поиски, и еще в течение трех дней — наблюдение.
На сегодняшний день в стране определены 490 разрешенных мест для купания, из них 187 коммунальных и 287 частных пляжей. Их количество будет увеличиваться. По 16 местам проводится работа по закреплению за конкретными владельцами. В Казахстане более 50 тыс. водоемов, используемых гражданами для купания и отдыха. Спасательными подразделениями МЧС контролируются 125 участков наиболее часто используемых гражданами водоемов, где круглосуточно несут службу более 490 спасателей. В текущем году будут выставлены 45 мобильных спасательных постов МЧС. Бауыржан Сыздыков
В этой связи глава Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК напомнил простые правила безопасности на водоемах:
запрещено купание в неустановленных местах;
нельзя нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой;
не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матрасе или камере;
нельзя заплывать за буйки;
запрещено распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
нельзя подплывать к катерам и моторным лодкам;
нельзя оставлять детей без присмотра.
Спикер отметил, что купание в неразрешенных местах влечет административный штраф согласно ст. 364 КоАП РК, а нарушителям правил общего водопользования будет вынесено предупреждение.
На коммунальных пляжах завершается подготовка безопасных детских пляжей, на которых спасатели будут обучать детей навыкам плавания. Всего в республике имеется 265 стационарных бассейнов, 146 каркасно-модульных бассейнов. С начала года в данных бассейнах уже обучено плаванию более 26 тыс. детей. На платформе 2GIS размещены данные о запрещенных и разрешенных местах для купания на водных акваториях во всех регионах страны. Бауыржан Сыздыков