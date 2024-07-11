МЧС РК: Правила поведения на воде важны так же, как и ПДД

Заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов 11 июля на брифинге в СЦК озвучил правила безопасного поведения на воде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, с начала года во время патрулирований спасли 131 человека, из них 35 оказались детьми.

"На сегодняшний день в стране насчитывается более 85 тысяч рек и 48 тысяч озер, используемых гражданами для купания, отдыха и рыбной ловли, на которых решениями акимов утверждено 708 разрешенных мест массового отдыха. Из них для купания 167 коммунальных и 425 частных пляжей, остальные 116 предназначены для спорта и туризма. (...) Каждый гражданин должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах, как и Правила дорожного движения", – дополнил Акылбек Ахметжанов.

Он озвучил правила, требующие строгого соблюдения отдыхающими, чтобы защитить себя, своих близких и детей:

Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.

Не купаться в незнакомых и не оборудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки "Купание запрещено", "Нырять запрещено", "Опасно! Водоворот".

Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва.

Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.

Не нырять в непроверенных и необорудованных местах.

Не плавать на предметах, не предназначенных для этого.

Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований – скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

По его мнению, соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье. В случае беды необходимо обратиться за помощью по телефону "112" МЧС РК.

Ранее Акылбек Ахметжанов назвал основную причину гибели казахстанцев на водоемах.