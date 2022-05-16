Находившийся в розыске россиянин организовал нарколабораторию в Акмолинской области

По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, на территории жилого массива «Лесная поляна» был задержан 31-летний местный житель, у которого изъяли самодельные приспособления для курения и около 100 спичечных коробков с марихуаной.

После в Косшы провели спецоперацию для установления канала приобретения наркотических средств.

В результате стражи порядка задержали 39-летнего россиянина.

В доме, который был арендован иностранцем, полицейские обнаружили 35 кустов растений весом 19 кг, схожих с растениями конопли, вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, которое сушилось на москитных сетках. Здесь же оперативники изъяли различные приспособления, предназначенные для выращивания и изготовления наркотических средств, в том числе специальные лампы для имитации солнечного света, удобрение для почвы и температурные датчики. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Согласно данным ведомства, с августа 2011 года фигурант находится в межгосударственном розыске УМВД России по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».