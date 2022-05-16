14:59 16.05.2022
Находившийся в розыске россиянин организовал нарколабораторию в Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
В пригороде Нур-Султана прошла спецоперация: акмолинские полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию. Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДП Акмолинской области, на территории жилого массива «Лесная поляна» был задержан 31-летний местный житель, у которого изъяли самодельные приспособления для курения и около 100 спичечных коробков с марихуаной.
После в Косшы провели спецоперацию для установления канала приобретения наркотических средств.
В результате стражи порядка задержали 39-летнего россиянина.
В доме, который был арендован иностранцем, полицейские обнаружили 35 кустов растений весом 19 кг, схожих с растениями конопли, вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, которое сушилось на москитных сетках. Здесь же оперативники изъяли различные приспособления, предназначенные для выращивания и изготовления наркотических средств, в том числе специальные лампы для имитации солнечного света, удобрение для почвы и температурные датчики.Пресс-служба ДП Акмолинской области
Согласно данным ведомства, с августа 2011 года фигурант находится в межгосударственном розыске УМВД России по Тюменской области за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
В настоящее время в рамках досудебного расследования по ст. 297, ч. 2 УК РК также возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений (ст. 300, ч. 2 УК РК). Фигурант арестован.Пресс-служба ДП Акмолинской области