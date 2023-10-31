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Подпольную нарколабораторию организовали иностранцы в Акмолинской области

Подпольную нарколабораторию ликвидировала полиция в Акмолинской области Фото: скриншот видео
Подпольную лабораторию по производству мефедрона, которую организовали иностранные граждане, ликвидировали полицейские в Акмолинской области. Злоумышленники специально приехали в Казахстан, чтобы сбывать наркотики в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 31 октября, департамент по противодействию наркопреступности совместно с ДП Астаны и Акмолинской области ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Производство мефедрона наладили несколько граждан стран ближнего зарубежья. Они специально приехали в Казахстан, чтобы наладить канал сбыта запрещенных веществ в Астане.

"Сначала, в мае 2023 года, в страну прибыл организатор преступного бизнеса. Он арендовал квартиру в Астане и начал подготовку к запуску нарколаборатории. Для этого он приобрел дом на окраине города Ерейментау Акмолинской области на безопасном расстоянии от столицы – места непосредственного сбыта наркотиков. Он также купил автомобиль для нужд своих будущих подельников, которые также приехали в Казахстан из-за рубежа", – рассказали в пресс-службе.

Организатор преступной схемы превратил дом на окраине Ерейментау в настоящее преступное логово. Он окружил здание камерами ночного видения, чтобы при малейшем признаке опасности скрыть следы производства наркотиков. Обустроив себе убежище, иностранец пригласил в Казахстан других членов ОПГ.


Оборудование и прекурсоры для производства наркотиков лидер группы заказывал через "даркнет" – теневой сегмент Интернета. Их провозили через границу контрабандой. В этот момент полиция и вышла на след преступника.

"Высокий уровень подготовки и слаженные действия полицейских позволили ликвидировать деятельность нарколаборатории в самом начале ее работы, при производстве первой партии синтетических наркотиков. Преступников задержали на финальном цикле синтеза наркотиков. Это позволило обеспечить необходимую доказательную базу их преступной деятельности. На улицы городов не допустили более 12 кг мефедрона. Это около 60 тысяч разовых доз опасного наркотика", – рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

В начале октября сообщалось, что КНБ ликвидировал крупные нарколаборатории в Алматы.

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