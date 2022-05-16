Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:36 16.05.2022

Ига Швентек обогнала мужчин-теннисистов по призовым суммам в 2022 году

Теннис Большие призовые Фото: Instagram/iga.swiatek
Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши стала чемпионкой супертурнира в Риме. За победу ей вручили чек в 345 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Польская теннисистка на данный период вышла на первое место по призовым как среди женщин, так и среди мужчин. Ее финансовый счет за сезон-2022 уже превысил больше 4 млн долларов. К примеру, у мужчин лидирует 19-летний испанец Карлос Алькарас с кошельком в 3,7 млн долларов.

За пять с половиной месяцев этого года Ига Швентек уже заработала больше, чем экс-первая ракетка WTA Эшли Барти за весь сезон-2021.

Всего за всю карьеру призовые Швентек составили 8,9 млн долларов.  

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Италия
Улицу в столице Казахстана назовут в честь скончавшегося президента ОАЭ
15.05.2022
Пропавшая после селя в Текели девочка найдена погибшей
15.05.2022
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
15.05.2022
Токаев выразил народу ОАЭ соболезнования в связи с кончиной президента страны
15.05.2022
В Европе пригрозили Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию и Швецию в НАТО
15.05.2022
Главная Топ LIVE Все