Ига Швентек обогнала мужчин-теннисистов по призовым суммам в 2022 году

Польская теннисистка на данный период вышла на первое место по призовым как среди женщин, так и среди мужчин. Ее финансовый счет за сезон-2022 уже превысил больше 4 млн долларов. К примеру, у мужчин лидирует 19-летний испанец Карлос Алькарас с кошельком в 3,7 млн долларов.

За пять с половиной месяцев этого года Ига Швентек уже заработала больше, чем экс-первая ракетка WTA Эшли Барти за весь сезон-2021.

Всего за всю карьеру призовые Швентек составили 8,9 млн долларов.

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