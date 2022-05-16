Какие документы планируют подписать лидеры ОДКБ

Как пишет РИА Новости, к подписанию на саммите подготовлены многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием организации.

Кроме того, планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне угроз, исходящих с территории Афганистана.

Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности, – говорится в подготовленных ко встрече материалах.

Напомним, 16 мая в Кремле состоится юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году он приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.