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Законодательство РК
16:27 16.05.2022

Какие документы планируют подписать лидеры ОДКБ

Москва, ОДКБ, саммит, документы, планы, подпись Фото: odkb-csto.org
В Москве на саммите Организации Договора о коллективной безопасности планируется подписать многосторонние документы, передает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, к подписанию на саммите подготовлены многосторонние документы, в том числе заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием организации.

Кроме того, планируется обсуждение вопросов углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне угроз, исходящих с территории Афганистана.

Отдельное внимание будет уделено вопросам биологической безопасности, – говорится в подготовленных ко встрече материалах.

Напомним, 16 мая в Кремле состоится юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году он приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

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