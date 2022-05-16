Подземные и наземные переходы недоступны для людей с инвалидностью – Прокуратура Алматы

Надзорный орган выявил, что большая часть подземных и наземных переходов находится в нерабочем состоянии. Из-за этого люди с особыми потребностями ограничены в возможности передвигаться по городу.

В ходе мониторинга установлено, что из имеющихся в городе оборудованных 68 пешеходных переходов в 57 (83%) не функционируют лифты и горизонтальные подъемники. При этом следует отметить, что в Алматы проживают более 54 тыс. лиц с инвалидностью, из них 14 739 испытывают трудности с передвижением. Между тем из бюджета ежегодно выделяются немалые средства на содержание и обслуживание указанных объектов. Только за 2021 год на эти цели израсходовано порядка 280 млн тенге. Прокуратура Алматы

Прокуроры обещали выяснить, законно ли расходуются выделяемые на содержание подземных и наземных переходов бюджетные средства.