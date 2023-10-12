О ремонте подземных и надземных переходов рассказали в акимате Алматы
Первым объектом посещения стал подземный переход в Наурызбайском районе перед городской больницей №7. Здесь ремонтные работы были начаты в сентябре текущего года и будут завершены к концу октября. Здесь восстанавливают декоративную плитку (керамогранит), заменяют светильники на энергосберегающие, устанавливают камеры видеонаблюдения, планируется замена кровли и тактильных плит. Акиму района поручено не допустить использования низкокачественных материалов.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Всего по Алматы имеются 74 надземных и 56 подземных пешеходных переходов. Большую часть модернизируют в этом году. На следующий год запланированы строительно–монтажные работы на 5 надземных переходах. Переходы будут оснащены антивандальными светильниками, тактильными плитами и видеокамерами".Бейбут Шаханов
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Для комфортного передвижения маломобильных групп населения устанавливают лифты надземного перехода на пр. Рыскулова – угол ул. Доспанова. Это второй объект посещения. В рамках капитального ремонта проведен демонтаж существующих асфальтобетонных покрытий, восстановление декоративной плитки, восстановление водоотводных устройств, покраска металлических конструкций пролетных строений, опор, лестничных сходов, капитальный ремонт лифтов и подъемников, замена кровли, благоустройство прилегающей территории. Ремонт на сегодня завершен.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Тем временем на надземном переходе по ул. Саина угол пр. Райымбека проводится разработка ПСД на проведение капитального ремонта. В ПСД предусматривается заменить асфальтное покрытие на плиты с установкой системы автоматического обогрева пола, заменить элементы кровли и лифтового оборудования, обновить освещение и установить камеры видеонаблюдения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Вместе с тем продолжается работа по созданию инклюзивной среды на пешеходных переходах для комфортного передвижения лиц с особенными потребностями.
На 74 надземных и 56 подземных пешеходных переходах имеется 87 ед. лифтовых сооружений и 93 ед. подъемных платформ, из них:
- 51 ед. лифтовых сооружений и 33 ед. подъемных платформ исправны, работают в штатном режиме;
- по 34 ед. лифтовых сооружений и 38 ед. подъемных платформ ведутся работы со сроком завершения до конца текущего года;
- оставшиеся 2 ед. лифтовых сооружений не работают, акиматом Жетысуского района работы запланированы на 2024 год.