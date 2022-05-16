Сурдлимпийские игры: Казахстан занял 13-е место

Первое место в зачете Сурдлимпиады-2022 заняла Украина. Ее спортсмены заработали 61 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей. На второй и третьей строчках разместились США (54 медали) и Иран (40 медалей).

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Сурдлимпиада — спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха. Казахстанские спортсмены завоевали медали по дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, легкой атлетике. В этом году в играх приняли участие более 2,5 тыс. спортсменов из 73 стран мира, сообщили в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

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