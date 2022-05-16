17:28 16.05.2022
Сурдлимпийские игры: Казахстан занял 13-е место
Фото: csp-parasport.kz
Команда Казахстана завоевала три золотых, семь серебряных и 18 бронзовых медалей на Сурдлимпийских играх в Бразилии. В общем медальном зачете Казахстан расположился на 13-м месте, передает Zakon.kz.
Первое место в зачете Сурдлимпиады-2022 заняла Украина. Ее спортсмены заработали 61 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей. На второй и третьей строчках разместились США (54 медали) и Иран (40 медалей).
Фархад Кыстаубаев завоевал «золото» на Сурдлимпийских играх
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Сурдлимпиада — спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха. Казахстанские спортсмены завоевали медали по дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, легкой атлетике. В этом году в играх приняли участие более 2,5 тыс. спортсменов из 73 стран мира, сообщили в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.
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