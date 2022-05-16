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17:28 16.05.2022

Сурдлимпийские игры: Казахстан занял 13-е место

Сурдлимпийские игры Фото: csp-parasport.kz
Команда Казахстана завоевала три золотых, семь серебряных и 18 бронзовых медалей на Сурдлимпийских играх в Бразилии. В общем медальном зачете Казахстан расположился на 13-м месте, передает Zakon.kz.

Первое место в зачете Сурдлимпиады-2022 заняла Украина. Ее спортсмены заработали 61 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей. На второй и третьей строчках разместились США (54 медали) и Иран (40 медалей).

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