17:39 16.05.2022
Саммит ОДКБ начался в Москве
Фото: скриншот видео
В Москве начался саммит Организации Договора о коллективной безопасности, на котором собрались лидеры государств – участников ОДКБ, передает Zakon.kz.
В саммите, который проходит в стенах Кремля, принимают участие Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.
Напомним, в этом году саммит ОДКБ приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.
Фото: скриншот видео
Какие документы планируют подписать лидеры ОДКБ
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