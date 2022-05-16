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Законодательство РК
17:39 16.05.2022

Саммит ОДКБ начался в Москве

Москва, ОДКБ, саммит, начало Фото: скриншот видео
В Москве начался саммит Организации Договора о коллективной безопасности, на котором собрались лидеры государств – участников ОДКБ, передает Zakon.kz.

В саммите, который проходит в стенах Кремля, принимают участие Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Москва, ОДКБ, саммит

Фото: скриншот видео

Напомним, в этом году саммит ОДКБ приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

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Динара Халдарова
ОДКБ Жапаров Садыр Лукашенко Александр Пашинян Никол Путин Владимир Рахмон Эмомали Токаев Касым-Жомарт Москва
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