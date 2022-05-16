Саммит ОДКБ начался в Москве

В саммите, который проходит в стенах Кремля, принимают участие Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

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Напомним, в этом году саммит ОДКБ приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.