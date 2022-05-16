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Законодательство РК
17:50 16.05.2022

В Актау продолжаются поиски солдата: что говорят в воинской части

поиск пропавшего солдата в Актау Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актау поисковые мероприятия по военнослужащему Баглану Адилбекову, который сбежал после патрулирования улиц, продолжаются. Уже через две недели он должен был отправиться домой, сообщает Zakon.kz.

Командир воинской части 6656 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК Марат Рахпанов рассказал изданию lada, что Адилбеков характеризовался с положительной стороны.

В ночь с субботы на воскресенье он заступил на боевую службу по охране общественного порядка и безопасности в Актау, которая длилась с 17:00 до 23:00. По окончании службы данный солдат передал экипировку и специальное снаряжение патрульным своего войскового наряда и покинул место службы. Почему он ее покинул, а также другие обстоятельства на данный момент выясняются. Пока в течение полутора суток зацепок по его поискам нет, поиски не дают результатов. Но конфликтные ситуации коллектив воинской части отрицает, отделением военной полиции проведены следственные мероприятия.Марат Рахпанов

По словам командира воинской части, в беседах с командирами и закрепленными за ними военнослужащими-женщинами Адилбеков не проявлял никаких отрицательных привычек, мотивов поведения.

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Также Рахпанов уточнил, что военнослужащий не обращался к руководству с просьбой взять отгул или другими вопросами.

Назначено служебное расследование. Я думаю, что будут наказаны должностные лица. На нашей практике это первый случай.Марат Рахпанов
Анастасия Московчук
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