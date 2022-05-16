Обстановка в Афганистане по-прежнему угрожает безопасности государств ОДКБ – Токаев

Как сообщается на сайте Акорды, наряду с лидером Казахстана в юбилейном заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Фото: akorda.kz

Приветствуя участников встречи, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии.

Как отметил президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.

Фото: akorda.kz

Особое внимание в выступлении главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев

Другой актуальной задачей президент Казахстана назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.

На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира. Касым-Жомарт Токаев

По итогам встречи лидеры государств-участников ОДКБ приняли юбилейное заявление Совета коллективной безопасности. Затем участники саммита продолжили общение в формате рабочего завтрака.