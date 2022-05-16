Топ-5 знаков зодиака, представителям которых снятся вещие сны

Рак

Раки обладают сильной интуицией. Они ориентируются на свои ощущения, поэтому не ошибаются. Им часто снятся сны, сулящие путешествия, перемещения, в частности по карьерной лестнице. Они не только сами прекрасно разбираются в своих сновидениях, но и хорошо толкуют чужие сны, сообщает 5-tv.ru.

Близнецы

Яркие и необычные сны видят представители этого знака. Близнецы чувствуют не только грядущую беду, но и могут толковать события прошлого во сне. Для окружающих Близнецы — прекрасный талисман и оберег от любых несчастий.

Овен

Овны не только прекрасно видят свое будущее, находясь в объятиях Морфея, но и предсказывают мировые события. Им открываются пророчества глобальных масштабов, которые войдут потом в историю. Вероятность того, что их сны сбудутся, крайне высока.

Дева

Девы пунктуальны, потому во сне видят все таким, каким оно должно быть по их разумению. Они часто верят в свои сновидения и во сне расставляют все события жизни по местам. Их сны часто сбываются, особенно если Дева искренне верит в такое будущее всем сердцем.

Водолей

Сны для этого знака — заряд бодрости и позитива. Им редко снятся кошмары. После хорошего сна они могут начать день легко и радостно. Но в вещие сны Водолеи не верят, предпочитая добиваться успеха наяву.