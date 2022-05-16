Лунное затмение: что можно и нельзя делать представителям разных знаков зодиака

Олег Персидский рассказал интернет-изданию «Пятый канал», что можно и нельзя делать в период лунного затмения.

Представителям некоторых знаков зодиака, как считает эксперт по звездам, следует быть осторожными в период лунного затмения.

Коридор лунных затмений

Тем самым коридором затмения является отрезок времени между ключевым полнолунием и новолунием – это сложный в энергетическом плане период. Такое происходит обычно несколько раз за год, однако в этом году все несколько спокойнее.

Как уточнил астролог, коридор затмения «длится около 16 дней и происходит два-три раза в год».

В редких случаях годовой цикл содержит до четырех коридоров. В 2022 году их всего два, поэтому в энергетическом плане год будет не особо тяжелым. Олег Персидский

Что можно и нельзя делать в лунное затмение-2022

Определенную специфику несет в себе отрезок c 30 апреля по 16 мая. В эти пару недель Олег Персидский рекомендует воздержаться от начинаний – в первую очередь это касается случаев, когда во главе стола стоит финансовая заинтересованность.

Эксперт по звездам отметил, что в этот период нужно отложить «на время финансовые и юридические дела, а также крупные вложения и покупки».

А вот для духовных поисков, саморазвития и благотворительных начинаний время, наоборот, очень хорошее. Все, что мы начинаем в этот период с целью принести благо другим, будет иметь поддержку высших сил. Олег Персидский

В период лунного затмения, по словам астролога, хорошо проработать кармические долги, а именно — разрешить накопившееся проблемы во всех сферах жизни. Как считает эксперт по звездам, у человека появится шанс осмыслить свои прегрешения и то, как их можно исправить – решения придут сами собой, что позволит быстрее обычного разобраться с неурядицами.

Лунное затмение хорошо прописывает цели – появится возможность переосмыслить жизненный вектор и отчетливо увидеть собственные ошибки. Процесс решения задач также будет осуществляться динамичнее. С большой вероятностью действия принесут положительные результаты, а верно определенная последовательность шагов гарантирует успех. Вселенная будет давать подсказки и указывать путь. Слушайте, смотрите, делайте выводы. Олег Персидский

Как лунное затмение повлияет на представителей знаков зодиака

Природа весной, как подчеркнул Олег Персидский, примется «выходить за границы». Представителям разных знаков зодиака, как пояснил астролог, следует остерегаться толп на маленьких территориях – это могут быть станции метро, парки или детские площадки.

В первую очередь под раздачу попадут Овны, Раки, Весы, Козероги, рожденные во второй декаде знака, а также Тельцы, Львы, Водолеи и Скорпионы, рожденные в первой декаде знака. Олег Персидский

Представителям этих солнечных знаков, как отметил эксперт по звездам, стоит быть внимательнее других.